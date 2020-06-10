02:41

مطالب بإزالة تماثيل الملك ليوبولد الثاني في بلجيكا

الجدل بشأن ليوبولد الثاني في بلجيكا لا ينتهي، لكنه يحظى هذه المرة بزخم مصاحب للمظاهرات العالمية ضد العنصرية، وذلك على وقع مقتل جورج فلويد في أميركا. تقرير: عبد الله الشامي تاريخ البث:2020/6/10