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محاور القتال في سرت.. حكومة الوفاق الليبية تواصل إرسال تعزيزات عسكرية

قالت مصادر عسكرية إن أمراء المناطق العسكرية الوسطى وطرابلس والغربية، اتفقوا على دعم محاور قتال غرب سرت، وذلك لشن هجوم على قوات حفتر. تقرير: مصطفى ازريد تاريخ البث: 2020/6/10
10/6/2020
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