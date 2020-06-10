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ما وراء الخبر – ماذا تريد الإمارات من شبوة اليمنية؟

تساءلت حلقة (2020/6/10) من برنامج "ما وراء الخبر" عن أهداف الإمارات بمحافظة شبوة، وعن موقف السعودية والحكومة اليمنية من ممارسات أبو ظبي جنوبي البلاد؟ تقديم: حسن جمول