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زراعة الهليون في ألمانيا

يحتوي الهليون على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وتقوم مزارع الهليون في ألمانيا بقطفه واستخراجه من منتصف أبريل/نيسان وحتى نهاية يونيو/حزيران. تقرير: راما العامر تاريخ البث:2020/6/10