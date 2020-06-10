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زراعة الهليون في ألمانيا

يحتوي الهليون على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وتقوم مزارع الهليون في ألمانيا بقطفه واستخراجه من منتصف أبريل/نيسان وحتى نهاية يونيو/حزيران. تقرير: راما العامر تاريخ البث:2020/6/10
10/6/2020
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