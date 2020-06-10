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بكسر التاء – لبنانية تنتفض

استضافت حلقة (2020/6/10) من برنامج "بكسر التاء" سيدات لبنانيات تحدثن عن أسباب نزولهن للشارع بعيدا عن الصور النمطية التي حاولت تسخيف صوت المرأة ومطالبها. تقديم: روعة أوجيه