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انتهاء مراسم تأبين جورج فلويد وسط مطالب بضرورة إصلاح نظام العدالة

انتهت في مدينة هيوستن بولاية تكساس مراسم تأبين جورج فلويد، وسط مطالب بضرورة إصلاح نظام العدالة العرقية والعدالة الجنائية. تقرير: بيسان أبو كويك تاريخ البث:2020/6/10
10/6/2020
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