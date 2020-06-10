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اليمن.. ماذا بعد شهر من المعارك في أبين؟

تدور بين القوات الحكومية وقوات الانتقالي في اليمن معارك عنيفة، بعد تعثر تنفيذ اتفاق الرياض الذي نص على تشكيل حكومة جديدة. تقرير: ناصر آيت طاهر تاريخ البث: 2020/6/9