09:16

النشرة الاقتصادية الثانية 2020/6/10

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تصل خسائر قطاع الطيران العالمي إلى 84.3 مليار دولار بسبب تداعيات كورونا، وأن النقل الجوي تجاوز أسوأ انهيار في تاريخه. تقديم: صهيب الملكاوي