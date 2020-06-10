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النشرة الاقتصادية الأولى 2020/6/10

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن طيران الإمارات -أكبر شركات الطيران لرحلات المسافات الطويلة في العالم- ستسرح اليوم مزيدا من الطيارين وأطقم الضيافة بسبب تداعيات كورونا.