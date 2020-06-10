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الشعر تاج الجمال.. فما هي أنواعه؟

من منا لا يرغب في الحصول على شعر صحي ولامع، ولا يمكن ذلك إلا بعد تحديد نوع الشعر والطرق المناسبة للعناية به، التقرير يستعرض أنواع الشعر. تاريخ البث:2020/6/10
10/6/2020
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