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الحصاد- مصر.. قروض وصفقات سلاح

سلط عثمان آي فرح في الملف الثاني من “الحصاد“، الضوء على المشهد الاقتصادي المرتبك في مصر، من زيادة جديدة في أسعار الكهرباء وقروض تتجاوز 13 مليار دولار في شهر واحد. تاريخ البث: 2020/6/9
9/6/2020
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