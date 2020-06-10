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الحصاد-اليمن.. هل تحول دعم الشرعية إلى استنزافها؟

رصد عبد القادر عياض في الملف الأول من “الحصاد“، دلالات استمرار المعارك في أبين منذ أكثر من شهر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. تاريخ البث: 2020/6/9
9/6/2020
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