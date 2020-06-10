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البرلمان التونسي يسقط لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار عن حقبة الاستعمار

أسقط مجلس النواب التونسي مشروع لائحة برلمانية تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي لتونس عن جرائمها في مرحلة الاستعمار المباشر وما بعدها. تقرير: سيف الدين بوعلاق تاريخ البث:2020/6/10