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الاتجاه المعاكس – هل حقق الشعب الليبي انتصارا تاريخيا جديدا؟

تساءلت حلقة (2020/6/9) من برنامج "الاتجاه المعاكس" عن تداعيات الانتصار الليبي التركي، وهل يشكل ضربة نجلاء لحلف الثورات المضادة؟ تقديم: فيصل القاسم