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مقطع من نشرتكم..دائرة الإفتاء المصرية تصف فتح القسطنطينية بالاحتلال العثماني

مقطع من نشرتكم..دائرة الإفتاء المصرية تصف فتح القسطنطينية بالاحتلال العثماني
9/6/2020
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