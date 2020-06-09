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05:22
مقطع من نشرتكم..دائرة الإفتاء المصرية تصف فتح القسطنطينية بالاحتلال العثماني
مقطع من نشرتكم..دائرة الإفتاء المصرية تصف فتح القسطنطينية بالاحتلال العثماني
9/6/2020
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