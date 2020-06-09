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معلومات هامة عن سد النهضة الإثيوبي.. تعرف عليها

سد النهضة مشروع إثيوبيا الذي تشيده على النيل الأزرق قرب الحدود السودانية، والمتوقع دخوله الخدمة كاملة نهاية 2022 ليصبح أكبر سد كهرومائي بأفريقيا. تقرير: عمار الطيبي تاريخ البث: 2020/2/12
9/6/2020
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