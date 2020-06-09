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مطاعم ومقاه تفتح أبوابها في المرحلة الثالثة لفك الإغلاق ببروكسل

تفتح مطاعم ومقاه في بروكسل أبوابها مع بدء المرحلة الثالثة من فك الإغلاق، وسط إجراءات مشددة لمواجهة كورونا. تقرير: عبد الله الشامي تاريخ البث:2020/6/9