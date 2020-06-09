البث الحي
00:59

مطاعم ومقاه تفتح أبوابها في المرحلة الثالثة لفك الإغلاق ببروكسل

تفتح مطاعم ومقاه في بروكسل أبوابها مع بدء المرحلة الثالثة من فك الإغلاق، وسط إجراءات مشددة لمواجهة كورونا. تقرير: عبد الله الشامي تاريخ البث:2020/6/9
9/6/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

كورونا.. نيويورك تبدأ أولى مراحل عودة نشاطها الاقتصادي

02:14

مرآة الصحافة الأولى 2020/6/9

07:14

رسامون حول العالم يوثقون قضية جورج فلويد برسم صورته على جدران مدنهم

01:23

قصف لطائرات تابعة لحفتر يوقع قتلى مدنيين في سرت

02:13