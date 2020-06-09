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محاور الاشتباكات في معركة سرت الليبية

تنقسم محاور الاشتباركات غربي مدينة سرت إلى محورين رئيسيين، محور الطريق الساحلي ومحور طريق النهر، التقرير يستعرض محاور الاشتباكات في معركة سرت. تقرير: محمود الزيبق تاريخ البث:2020/6/9
9/6/2020
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