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مبادرة تساهم في مقاومة كورونا بمخيمات لبنان الفلسطينية

تكافح مخيمات لبنان الفلسطينية فيروس كورونا من دون معين، لكن ذلك لم يمنع الناشطة ملك صباح من المقاومة لترك بصمة إيجابية في مواجهة الفيروس. تاريخ البث:2020/6/9
9/6/2020
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