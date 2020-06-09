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ما وراء الخبر – مدى قدرة حكومة الوفاق على حسم معركة سرت

حلقة الثلاثاء من برنامج "ما وراء الخبر" (2020/6/9) تساءلت عن مدى قدرة حكومة الوفاق على حسم معركة سرت بالقوة في ظل ما يحظى به اللواء المتقاعد خليفة حفتر من دعم خارجي. تاريخ البث: 9/6/2020
9/6/2020
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