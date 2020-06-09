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ليبيا.. قوات الوفاق تعيد تمركزها في منطقة مفرق النخلة

قال مصدر عسكري إن قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أعادت تمركزها في منطقة مفرق النخلة، غرب مدينة سرت. وأضاف أن هذه الخطوة جاءت لتفادي قصف قوات حفتر. تقرير: ناصر شديد تاريخ البث: 2020/6/9