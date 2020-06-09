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01:26
فيديو يظهر ضباط إماراتيين يقومون بتدريب مقاتلين ليبيين على استخدام منظومة "بانتسير" الروسية
فيديو يظهر ضباط إماراتيين يقومون بتدريب مقاتلين ليبيين على استخدام منظومة "بانتسير" الروسية
8/6/2020
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