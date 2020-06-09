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بعد جائحة كورونا.. باريس تنبض بالحياة

بدأ نبض الحياة يدب من جديد في العاصمة باريس بعد أشهر من العزلة الاجتماعية والاقتصادية للوقاية من وباء كورونا. تقرير: نور الدين بوزيان تاريخ البث:2020/6/9