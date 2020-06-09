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بالخرائط والصور.. هذه محاور الاشتباك الرئيسية غرب سرت الليبية

تعتمد قوات حكومة الوفاق في هجومها على التقدم عبر محاور القتال الرئيسية غرب مدينة سرت، وتستخدم آليات عسكرية وأسلحة متوسطة وثقيلة. تقرير: محمد رجيب تاريخ البث: 2020/6/9
9/6/2020
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