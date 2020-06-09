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النشرة الاقتصادية الثانية – 2020/6/9

بدأت "طيران الإمارات" عملية تسريح مئات الطيارين وآلاف من أطقم الضيافة، وذلك للحد من أزمة السيولة التي تواجهها بسبب تداعيات جائحة كورونا. تقديم: صهيب الملكاوي تاريخ البث: 2020/6/9