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النشرة الاقتصادية الثانية – 2020/6/9

بدأت "طيران الإمارات" عملية تسريح مئات الطيارين وآلاف من أطقم الضيافة، وذلك للحد من أزمة السيولة التي تواجهها بسبب تداعيات جائحة كورونا. تقديم: صهيب الملكاوي تاريخ البث: 2020/6/9
9/6/2020
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