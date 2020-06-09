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المحتجون في الولايات المتحدة يشيعون جثمان جورج فلويد

يشيع الأميركيون اليوم الثلاثاء جثمان جورج فلويد في مدينة هيوستن، حيث يلقي المشاركون نظرة على جثمانه، على أن تُجرى جنازة خاصة اليوم تقتصر على أفراد عائلته. تقرير: بيسان أبو كويك تاريخ البث:2020/6/9