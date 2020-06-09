03:01

الرواق الثقافي يستحضر مذكرات غسان كنفاني

لعشاق غسان كنفاني نقلّب مذكرات كتب فيها الراحل قصصا ساخرة وأخرى متخيلة في فقرة الرواق الثقافي في "الجزيرة هذا الصباح". تقديم: سمارة القوتلي تاريخ البث:2020/6/9