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الحصاد- سد النهضة.. دلالات صمت القاهرة

سلط حسن جمول في الملف الثاني من "الحصاد" الضوء على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي بدء تعبئة سد النهضة الشهر المقبل، وتساءل عن دلالات تحركات أديس أبابا وصمت القاهرة. تاريخ البث: 2020/6/8
8/6/2020
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