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الحصاد- المشهد في ليبيا.. معارك وردود فعل

ناقشت إلسي أبي عاصي في الملف الأول من "الحصاد" تطورات المشهد الليبي، في ظل مواصلة حكومة الوفاق تقدمها باتجاه مدينة سرت، متجاهلة المبادرة المصرية.
8/6/2020
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