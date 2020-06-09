الحصاد- المشهد في ليبيا.. معارك وردود فعل

ناقشت إلسي أبي عاصي في الملف الأول من "الحصاد" تطورات المشهد الليبي، في ظل مواصلة حكومة الوفاق تقدمها باتجاه مدينة سرت، متجاهلة المبادرة المصرية.