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ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إقليم كردستان العراق

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان العراق وانخفضت حالات التعافي، وقل عدد أجهزة التنفس الصناعي، وهذا الارتفاع يثير قلق السلطات في الإقليم. تقرير: أمير فندي تاريخ البث:2020/6/9
9/6/2020
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