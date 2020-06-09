02:22

أفلام ناقشت قضايا التمييز العنصري في أميركا

لم تغفل السينما الأميركية في العديد من أفلامها عن مناقشة قضايا التمييز العنصري، التقرير يلقي الضوء على أبرز الأفلام التى تعرضت لهذه القضية. تقديم: خليل حنون تاريخ البث:2020/6/9