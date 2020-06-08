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واشنطن.. الاحتجاجات تتواصل أمام البيت الأبيض

تواصلت الاحتجاجات أمام البيت الأبيض في واشنطن، وطالب المتظاهرون بالعدالة بمقتل المواطن جورج فلويد ووقف عنف الشرطة. تقرير: وجد وقفي تاريخ البث: 2020/6/8
8/6/2020
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