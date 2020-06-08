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نشرة الثامنة "نشرتكم"..2020/6/8

صدت نشرة الثامنة "نشرتكم" بتاريخ (2020/6/8) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من أهمها الانهيار التاريخي لليرة السورية، والرفض الفلسطيني لضم إسرائيل الضفة العربية،
8/6/2020
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