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مراهقون زادهم كورونا رهقا.. كيف نتعامل معهم؟

المراهقة مرحلة صعبة مليئة بالتغييرات، ووباء كورونا جعلها أصعب، فما الذي يجب على الأهل تجنبه في هذه الفترة الحرجة للخروج من هذه المرحلة بأقل الأضرار النفسية؟ تقديم: جمانة منصور تاريخ البث:2020/6/8
8/6/2020
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