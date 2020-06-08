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ما وراء الخبر- انهيار الليرة السورية.. ما علاقة قانون قيصر؟

تساءلت حلقة (2020/6/8) من برنامج "ما وراء الخبر" عن أسباب الانهيار غير المسبوق لقيمة العملة السورية أمام الدولار الأميركي؟ وما التداعيات المحتملة لانهيار الليرة؟ تقديم: غادة عويس