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26:59
ما وراء الخبر- انهيار الليرة السورية.. ما علاقة قانون قيصر؟
تساءلت حلقة (2020/6/8) من برنامج "ما وراء الخبر" عن أسباب الانهيار غير المسبوق لقيمة العملة السورية أمام الدولار الأميركي؟ وما التداعيات المحتملة لانهيار الليرة؟ تقديم: غادة عويس
8/6/2020
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