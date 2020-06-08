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للقصة بقية- الإعلام السعودي.. البوصلة المفقودة

ناقشت حلقة (2020/6/8) من برنامج "للقصة بقية" مصداقية للإعلام السعودي بعد تكشف ترويجه لأخبار وتقارير ملفقة منافية للقيم العربية والإسلامية، خاصة في أزمة حصار قطر. تقديم: فيروز زياني