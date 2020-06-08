البث الحي
50:15

للقصة بقية- الإعلام السعودي.. البوصلة المفقودة

ناقشت حلقة (2020/6/8) من برنامج "للقصة بقية" مصداقية للإعلام السعودي بعد تكشف ترويجه لأخبار وتقارير ملفقة منافية للقيم العربية والإسلامية، خاصة في أزمة حصار قطر. تقديم: فيروز زياني
8/6/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مرآة الصحافة الأولى 2020/6/9

07:14

رسامون حول العالم يوثقون قضية جورج فلويد برسم صورته على جدران مدنهم

01:23

قصف لطائرات تابعة لحفتر يوقع قتلى مدنيين في سرت

02:13

فيديو يظهر ضباط إماراتيين يقومون بتدريب مقاتلين ليبيين على استخدام منظومة "بانتسير" الروسية

01:26