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الحصاد-ليبيا.. سرت أم مبادرة القاهرة؟

ناقش عبد القادر عياض في الملف الأول من “الحصاد” التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا، بعد ووصول قوات الوفاق إلى مدينة سرت، فيما أطلقت القاهرة مبادرة “المهزوم“. تاريخ البث:2020/6&