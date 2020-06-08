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شاب أردني قهر مرض التوحد وامتلك عدة مهارات

حمزة عكروش شاب أردني قهر مرض التوحد بدعم من أسرته، وأصبح يمتلك مهارات عدة، منها إتقان العزف والأشغال اليدوية والغناء. تقرير: أحمد عساف تاريخ البث:2020/6/8