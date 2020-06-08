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تطبيق إلكتروني يتعقب مصابي كورونا في فرنسا

أطلقت السلطات الفرنسية تطبيقا إلكترونيا للهواتف الذكية بهدف تعقب المصابين بفيروس كورونا، وخلف إطلاق هذا التطبيق جدلا بشأن مدى احترامه الخصوصية الفردية. تقرير: حافظ مريبح تاريخ البث:2020/6/8
8/6/2020
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