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بدون كمامة.. الهشاشة النفسية، ولماذا اصبحنا عرضة للانكسار؟

الدكتور محمد العوضي يحدثنا في فقرة "بدون كمامة" عن بعض الدراسات عن الأجيال الجديدة، وما يعرف في دراسة "بجيل الهشاشة"، ولماذا أصبحنا عرضة للانكسار؟ تاريخ البث:2020/6/8