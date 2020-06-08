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بائعو الكتب القديمة في باريس يحاولون الحفاظ على إرثهم رغم خطر كورونا

رغم خطر كورونا، يحاول بائعو الكتب القديمة الحفاظ على رمزهم الثقافي الذي اشتهرت به فرنسا منذ ثلاثة قرون، وهو صناديق باعة الكتب الخضراء. تقرير: حفصة علمي تاريخ البث:2020/6/8