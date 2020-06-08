04:17

النشرة الاقتصادية الأولى 2020/6/8

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% في أول يوم من تعاملات الأسبوع بعد اتفاق تحالف أوبك بلس نهاية الأسبوع الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية الشهر المقبل.