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المرصد – المراسلون والمصورون في دوامة الاحتجاجات الأميركية

سلطت حلقة (2020/6/8) من برنامج "المرصد" أضواء على تصاعد الاعتداءات على المراسلين والمصورين خلال الاحتجاجات الأميركية، والدعوات لحماية الصحفيين وحرية التعبير. تقديم: محمد مزيمز