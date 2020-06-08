البث الحي
02:23

إسرائيل تنتهك المقبرة الإسلامية في مدينة صفد

كاميرا الجزيرة توثق انتهاك السلطات الإسرائيلية للمقبرة الإسلامية في مدينة صفد، وتجريف عشرات المقابر فيها، ونقل رفات الموتى لمكان غير معلوم. تقرير: إلياس كرام تاريخ البث:2020/6/8
8/6/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مرآة الصحافة الأولى 2020/6/9

07:14

رسامون حول العالم يوثقون قضية جورج فلويد برسم صورته على جدران مدنهم

01:23

قصف لطائرات تابعة لحفتر يوقع قتلى مدنيين في سرت

02:13

فيديو يظهر ضباط إماراتيين يقومون بتدريب مقاتلين ليبيين على استخدام منظومة "بانتسير" الروسية

01:26