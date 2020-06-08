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إسرائيل تنتهك المقبرة الإسلامية في مدينة صفد

كاميرا الجزيرة توثق انتهاك السلطات الإسرائيلية للمقبرة الإسلامية في مدينة صفد، وتجريف عشرات المقابر فيها، ونقل رفات الموتى لمكان غير معلوم. تقرير: إلياس كرام تاريخ البث:2020/6/8