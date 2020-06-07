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وفاة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي السابق رمضان شلح

توفي الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رمضان شلح بعد مرض عضال ألم به منذ فترة طويلة، تاركا خلفه إرثا نضاليا كبيرا. تقرير: وائل الدحدوح تاريخ البث:2020/6/7