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مظاهرات في فرنسا تنديدا بمقتل جورج فلويد

خرج الآلاف في فرنسا تضامنا مع جورج فلويد، ورفع المحتجون شعارات تنادي بالمساواة، وإنهاء العنصرية ضد المواطنين من أصول أفريقية، وتحقيق العدالة في قضية آداما تراوري. تقرير: حافظ مريبح تاريخ البث:2020/6/7
7/6/2020
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