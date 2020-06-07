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مسيرات في مدينة دالاس الأميركية تطالب بالعدالة لجورج فلويد

تجمع بمدينة دالاس الأميركية محتجون للتنديد بمقتل جورج فلويد والدعوة إلى الوحدة، وشارك في التجمع الذي اتسم بالسلمية أشخاص من مختلف العرقيات والأعمار. تقرير: بيسان أبو كويك تاريخ البث:2020/6/7