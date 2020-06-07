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قوات الوفاق تسيطر على مناطق داخل الحدود الإدارية لسرت

أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا بأن قوات الوفاق سيطرت خلال هجوم شنته من أربعة محاور، على مناطق داخل الحدود الإدارية لسرت. تقرير: ناصر شديد تاريخ البث:2020/6/7
7/6/2020
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