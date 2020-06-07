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طائرات ورقية في سماء غزة تبهج الأطفال

أطلق شباب في غزة مبادرة من أجل التخفيف عن الأطفال وبعث روح المرح فيهم من خلال صنع طائرات ورقية وإطلاقها في السماء. تاريخ البث:2020/6/7