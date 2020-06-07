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سباق الأخبار – جورج فلويد "شخصية الأسبوع" والاحتجاجات الأميركية حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة المواطن الأميركي جورج فلويد لقب "شخصية الأسبوع"، والاحتجاجات ضد العنصرية بالولايات المتحدة "حدثه" الأبرز. تقديم: عثمان آي فرح
6/6/2020
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